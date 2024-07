Como gira per strada armato di pistola | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

3 luglio 2024 – La segnalazione, giunta da un cittadino, di un uomo chevain città, con lainfilata nella cintola dei pantaloni, ha portato all'arresto di un uomo, un italiano di 48 anni, individuato dalla polizia e condotto in carcere. E' stato trovato ieri sera, dopo che gli agenti dell'Ufficio di Gabinetto hanno raccolto l'informazione, con la descrizione della persona e il luogo esatto in cui si trovava. Le indagini sono passate alla Squadra Mobile, che in poco tempo sono risaliti all'identità dell'uomo, già noto, e all'appartamento in cui viveva. Una volta fatto accesso, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione dell'appartamento, trovando l'arma in uno scaffale tra alcuni libri e oggetti: unaautomatica con marca e matricole abrase, con 4 proiettili calibro 9 inseriti nel caricatore e il colpo in canna.