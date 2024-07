Cinque Terre in cinquanta genomi | il municipio ospita i prelievi dei campioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La Spezia, 3 luglio 2024 – Ilspezzino hato una delle fasi operative del progetto 'in: Dinamiche di popolamento e aspetti evolutivi', uno studio sostenuto dal Parco nazionale dellee realizzato dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. Il progetto prevede, con l’ausilio di dati storico-demografici, il reclutamento di 50 volontari in diverse aree del territorio litoraneo ed intramontano delle, provenienti da famiglie storicamente legate al territorio spezzino e portatori dei cognomi più radicati, da sottoporre a un prelievo di sangue, al fine di analizzarne il Dna. Alla presenza dell’assessore alle politiche sanitarie Giulio Guerri e di Silvano Zaccone, presidente del Consorzio 'Il Cigno' che ha collaborato all'iniziativa, il professor Sergio Tofanelli del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, coordinatore del progetto, ha prima illustrato le caratteristiche e gli scopi del progetto di ricerca, successivamente, assistito dall’allievo Tommaso Barbaresi, ha condotto le operazioni di prelievo didi sangue appartenenti ai 50 volontari selezionati in questa fase.