Chiara Ferragni chiude il negozio di via Capelli a Milano costa sta succedendo

(Di mercoledì 3 luglio 2024)potrebbe perdere anche il suo storicodi. Non c’è ancora un annuncio ufficiale, ma le voci circolano institentemente dallo scorso periodo di saldi. Il flagship store in via, il primomonomarca del suo brand inaugurato nel 2017, potrebbe avere le ore contate. La decisione non stupirebbe, dopo la serie di eventi negativi che hanno colpito l’immagine pubblica dell’imprenditrice e le sue attività commerciali. Sulla chiusura incide il “Pandoro Gate”? L’ipotesi di chiusura deldi viaarriva dopo lo scandalo del Pandoro Gate, che ha segnato ben più di un momento difficile per. L’Antitrust ha infatti sanzionato le sue società con oltre un milione di euro per pubblicità ingannevole riguardante il pandoro “Pink Christmas” di Balocco.