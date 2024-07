Chi è Federica Lelli nuova presunta fiamma di Matteo Berrettini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio 2024 –, tennista italiano di fama internazionale, continua a far parlare di sé non solo per le sue imprese sportive, ma anche per la sua vita privata. Recentemente, dopo la fine della relazione con Melissa Satta (oggi legata a Carlo Gussalli Beretta), diversi rumors hanno accostato, l’influencer romana, ex fidanzata storica del cantante Ultimo. Chi è? Classe 1998,, è una splendida giovane influencer e modella romana di 26 anni. Laureata in scienze politiche e relazioni internazionali, da adolescente ha studiato per un periodo a Nantes, in Francia.è nota al grande pubblico principalmente per la sua relazione passata con il cantante Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, con il quale è stata legata dal 2017 al 2019.