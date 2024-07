Camion ribaltato a Seriate rimane chiuso lo svincolo di Cassinone | traffico intenso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 luglio 2024). Proseguono i lavori di bonifica dell’area dellodidopo il ribaltamento delavvenuto ieri pomeriggio (martedì 2 luglio). I tecnici della Provincia stanno pulendo l’area interessata e mettendo in sicurezza la carreggiata, un’operazione che dovrebbe durare ancora per diverse ore. Sull’asfalto si è rovesciato una quantità ingente di liquido oleoso fuoriuscito dai trasformatori che il mezzo pesante stava trasportando. Il tratto rimarràper tutta la mattinata, ma con buona probabilità non verrà riaperto prima di domani. La viabilità sta risentendo pesantemente della chiusura delloilsull’Asse interurbano, con lunghe code tra, Brusaporto e Zanica segnalate fin dalle prime ore del mattino in entrambe le direzioni.