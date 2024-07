Beatrice di York appare più felice che mai che si tratti di un concerto del Royal Ascot o della mostra dello street artist Mr Brainwash

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Rilassata,, perfettamente a proprio agio in ogni situazione. A guardare le foto più recenti didi, non si può non notare quanto la principessa abbia iniziato questa estate con il piede giusto. Che sidi partecipare al, insieme allafamily, o di inaugurare unadiart con Mr, la figlia primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson non nasconde la serenità ritrovata, cosa ancor più evidente essendo questo un periodo in cui, per i Windsor, non sono mancate le brutte notizie. E così, mentre alcuni dei suoi parenti lottano contro le difficoltà, la donna risponde con gioia, sorrisi e tranquillità.