Bambino di quasi due anni annega nella piscina in giardino

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Unè affogato in unae ha perso la vita, inutile il tentativo del fratello di intervenire per provare a salvarlo Ha provato a salvarlo, ma non ce l’ha fatta. È la triste storia di unche, dopo aver visto il fratellino in difficoltà, ha tentato di chiamare i soccorsi ma invano. Il dramma è avvenuto lo scorso sabato, in una casa a Zandvoorde, un quartiere della città belga di Oostende. Una famiglia stava passando una serena giornata nelpropria abitazione, mentre si godeva il sole e la solo temporanea tranquillità del momento. Di lì a poco, per via di una distrazione, quella serenità sarebbe svanita completamente. Erano le 12.30. Un piccolo di un anno e undici mesi sfugge via dalla sguardo di sua madre. Uncade ine affoga (Pixabay) – Notizie.