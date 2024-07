Alfonso Signorini sulla nuova edizione del Grande Fratello | Preparazione del cast molto complessa decisamente più veloce quella dei Vip!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nonostante manchino ancora più di due mesi alla partenza delladel, che vedrà ancora una voltanelle vesti di conduttore e –probabilmente – Cesara Buonamici in quelle di opinionista, molti fan del reality aspettano con trepidante attesa di scoprire chi varcherà la porta rossa del loft di Cinecittà il prossimo settembre. Tramite una lettera arrivata al settimanale Chi, infatti, due fan della trasmissione “sgridavano” bonariamenteper non aver ancora dato aggiornamenti in merito alle personalità che popoleranno la Casa del, chiedendo peraltro se anche quest’anno ci saranno concorrenti provenienti da Temptation Island e caratteri forti come lo era stata Beatrice Luzzi nella scorsa: Caro, siamo Anna e Bea, due sorelle dalla Sicilia e tue fan, non è la prima volta che ti scriviamo E questa volta lo facciamo non solo per farti i complimenti Vogliamo sgridarti! Perché tutto tace per il, non ci stai dando mai notizie! Come vanno i lavori in corso per la prossima stagione? Ci saranno grandi personalità come la Luzzi? Vedremo entrare qualche concorrente di Temptation Island? Abbiamo letto nell’ultimo numero che c’è già qualche “predestinato” di questo reality che potrebbe bussare alla Porta rossa della Casaha prontamente replicato alla richiesta delle sue fan, spiegando che proprio in queste settimane la produzione è impegnata nel vaglio delle candidature degli aspiranti concorrenti, che ancora una volta saranno Vip e Nip, aggiungendo poi che proprio la presenza di persone comuni rende ladelpiù impegnativa: Care Anna e Bea, da qualche mese la macchina delsi è rimessa in moto.