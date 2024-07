Acilia-Dragona via libera al rilancio industriale ed artigianale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio 2024 – Approvata la deper ildel Comprensoriodi. Un nuovo programma di sviluppo per favorire la crescita delle attività industriali e artigianali locali, promuovendo l’economia della Capitale. Il comprensorio, acquisito dal Comune nel 1933, è stato suddiviso in 120 lotti, con 43 destinati ad attività artigianali e 77 ad attività industriali. Anche se il piano iniziale è decaduto nel 1990, Roma Capitale ha continuato a gestire queste aree per incentivare nuovi insediamenti produttivi. Oggi, 96 lotti sono già edificati e operativi, 15 lotti sono liberi e pronti per essere assegnati, altri 8 presentano delle criticità che verranno superate con la de. Rimane ancora un ultimo lotto oggetto di contenzioso legale, in via di risoluzione con il supporto dell’Avvocatura Capitolina.