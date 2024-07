600 voli cancellati in un giorno e quasi 2 milioni di minuti di ritardo | caos aerei in Europa tutta colpa dell’ATC

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ritardi clamorosi, cancellazioni improvvise, scioperi in piena stagione vacanziera e perfino bivacchi improvvisati in aeroporti trasformati in mangifici. Non sembra esserci pace per iin Italia in questo inizio estate 2024. Sulla pagina Facebook del gruppo FlyTorino lunedì è apparsa una foto del tabellone delle partenze dall’aeroporto Caselle di sabato 29 giugno. E tra la quindicina dinazionali e internazionali del pomeriggio non è presente alcun semaforo verde. Questo vuol dire che tra quei quindicidi linea metà sono statie metà fatti partire con ampi ritardi (3 ore per Francoforte e 8 ore per Londra, ad esempio). “Stesso scenario venerdì, con ritardi diffusi e la cancellazione del Cagliari serale. È così a Torino e in, ma cosa sta succedendo?”, si chiedono da FlyTorino.