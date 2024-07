Wimbledon Sinner supera primo turno | ora il derby con Berrettini

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 2 luglio 2024) (Adnkronos) – Jannikbatte il tedesco Yannick Hanfmann aldel torneo di2024. L’azzurro, numero 1 del mondo, si impone per 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 in 2h58? e accede al secondo, dove lo attende ilcon Matteosull’erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Il 28enne romano, numero 59 del mondo, sconfigge il 32enne ungherese Marton Fucsovics, numero 70 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-2, 3-6, 6-1 in due ore e 53 minuti. Esordio vincente per Fabio Fognini. Il 37enne ligure, numero 94 del mondo, sconfigge il ventenne francese Luca Van Assche, numero 104 del ranking Atp e in tabellone come lucky loser, con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-5 in poco più di due ore di gioco.