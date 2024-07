Vannacci sfratta Ciocca dall’Europarlamento

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 luglio 2024) Dentro il generale Roberto, fuori Angelo. È la dura legge delle elezioni (e di Matteo Salvini). Per uno che vince, ce n’è un altro che fa armi e bagagli e torna a casa, in questo caso l’ormai ex eurodeputato lombardo, sacrificato sull’altare dell’alta politica da Salvini. L’addio al seggio europeo arriva dopo la decisione di Vannaci di optare per l’elezione nel collegio NordOvest, “dove con 186.966 preferenze ha ottenuto il suo migliore risultato tra tutte le circoscrizioni elettorali”, ha fatto sapere ieri la Lega. Il generale Robertoopta per l’elezione nel Nord Ovest e il leghista va in congedoera risultato il quarto leghista più votato nel NordOvest, dunque l’opzione effettuata danon gli consente la rielezione a Bruxelles.