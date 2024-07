Universo marino nella collezione Gensami primavera-estate 2025

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 2 luglio 2024) L’è il protagonista della nuovanewbornper la prossima, brand di maglieria pregiata che racconta legami d’Amore attraverso blend innovativi di fibre pregiate Made in Italy. Ispirata alla vita marina, con protagonista il cavalluccioin maxi-jacquard e spettacolari ricami, questo tema non solo evoca l’incanto del mare, ma sottolinea anche l’impegno diper la sostenibilità e il rispetto della natura. I capi sono infatti realizzati con fibre naturali, come la seta Mulberry, il cotone organico, la viscosa di bambù o la canapa, tessuti particolarmente leggeri e fini, che garantiscono comfort e qualità eccezionali nel pieno rispetto dell’ambiente. Tra le novità, viene introdotto il jersey 100% seta e 100% cotone, arricchito con curati dettagli di maglieria come colli, taschine e graziosi richiami.