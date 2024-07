Tutti pazzi per New Martina In migliaia ad attenderla poi il caos | chi è quanto guadagna e perché è famosa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024)di persone in fila in attesa del suo arrivo. Sono scene viste e riviste in occasione di un concerto, di una presentazione di un film, del pre o post partita di una squadra di calcio o di qualche altro sport, ma certo non per una persona che fa un lavoro comune. Il video è stato pubblicato sui social ed è stato registrato a Palermo, dovedi persone accalcate hanno atteso Carmen Fiorito, conosciuta ai più con il nome di New. I fan hanno iniziato a radunarsi già dalle 12:30, nonostante l’inaugurazione fosse prevista per le 16:00, con le immagini della lunga coda e dell’entusiasmo dei presenti rapidamente diventate virali sui social, suscitando commenti ironici, ma anche non poche critiche.è il nome del negozio di telefonia di famiglia; nel 2022 ha avuto un fatturato aziendale di circa 1,2 milioni di euro, mentre nel 2023 è arrivata tra i 3 e 4 milioni di euro.