Tempo di Quintana Ora si fa sul serio nel weekend tocca agli sbandieratori

(Di martedì 2 luglio 2024) Settimana di passione per glie i musici che sabato e domenica prenderanno parte al Palio cittadino. I sestieri si sfideranno nelle cinque specialità (singolo, coppia, piccola squadra, grande squadra e musici) per portarsi a casa il drappo realizzato da Elisa Luberti. Il tutto a pochi giorni dai Giochi Giovanili, che hanno messo in mostra tanti piccoli talenti. Porta Solestà, ad esempio, ha vinto due mede d’oro con i ‘Giovanili’ grazie ai musici e il singolarista Francesco Ranalli, mentre nel ‘Singolo Esordienti’ meda di bronzo per Nicolò Silvestri di Tufilla. Ottima prova anche di Francesco Freni di Porta Maggiore, sedicesimo nel ‘Singolo Under 15’ ma autore di una prestazione maiuscola. Tornando alle gare interne, comunque, l’occasione è quella giusta per dare uno sguardo alle ‘formazioni’.