Segnaletica sulla ‘Vandelli’ Lavori in corso

(Di martedì 2 luglio 2024) E’ iniziata a giugno la posa dellabianco-rossa Cai su tutti i 200 chilometri del cammino della Via Vandelli, a cura delle sezioni territoriali del Club Alpino Italiano con i loro volontari e con i soci dell’associazione Via Vandelli, compreso ovviamente il territorio massese dove si trova la finestra Vandelli e i panorami più belli, a partire dal Rifugio Nello Conti ai campaniletti. L’intervento, che comprende anche il posizionamento di pannelli informativi turistico culturali, è reso possibile grazie al contributo di 18.000 euro del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo nell’ambito della Campagna “I Luoghi del Cuore”, con un cofinanziamento di 5.500 euro garantito dai Comuni di Modena, Sassuolo, Pavullo nel Frignano, Formigine, Maranello e Unione Terre di Castelli.