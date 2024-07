Scusate c’è una chiamata Scomparsa Camilla Suozzi a Pomeriggio 5 la telefonata in diretta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) C’è una notizia su, la ragazzina di 14 anniuna decina di giorni fa da Pianoro, in provincia di Bologna, dopo essersi allontanata a casa dei genitori. Ieri è stata avvistata a Bellaria-Igea Marina, in provincia di Rimini. L’annuncio sull’avvistamento della ragazza era arrivato dall’avvocata dell’Associazione Penelope Barbara Iannuccelli. “Una signora l’ha vista in un bar e ha subito dato l’allarme. Era assieme ad un gruppo di adulti, motivo per cui riteniamo che sia in pericolo e che vada al più presto salvata e riportata a casa”, si leggeva. La conferma era arrivata anche dal sindaco del comune Filippo Giorgetti, che si era detto pronto a collaborare con le ricerche. “Situazione pericolosa, con adulti”., ansia sulla 14enne: dove l’hanno vista, la 14ennetelefona al papà in5 Oggi la clamorosa svolta.