Sciopero dei mezzi sabato e domenica oltre a Trenitalia in Lombardia si fermano anche Trenord e Atm | niente orari garantiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Sarà un fine settimana nero per viaggiatori e fuorisede quello del 6 e 7 luglio 2024. Loproclamato dai lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato coinvolgerà, ma non solo: il 7 luglio è stata decisa un’astensione nazionale dal lavoroda parte del personale del trasporto pubblico locale a cui parteciperannoi dipendenti dell’Azienda trasporti milanesi (Atm). Insomma, il primo weekend di luglio non sarà il giorno adatto per affidarsi aipubblici. Lodei treni, dichiarato dalla sigla sindacale Usb Lavoro Privato, durerà dalle 21.00 di6 luglio alle 21.00 di7 luglio. Essendo un giorno festivo non sono previste fasce di garanzia.avvertono che potranno verificarsi ritardi e cancellazioni e consigliano di valutare la possibilità di rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso del biglietto.