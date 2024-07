Sangue in piazza XX Settembre Coltellate al volto e al corpo Caccia all’aggressore fuggito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Ormai non c’è sera, non c’è notte, non c’è mattina senza che, inXX, qualcuno non finisca ferito. Da una coltellata, da una bottigliata, da un pugno. C’è chi rischia la vita. E chi se la cava con pochi punti di sutura. Ma al netto delle prognosi, quel che emerge, chiaro e avvilente, è che c’è una zona di Bologna in cui abitanti, lavoratori e semplici passanti si stanno rassegnando alla quotidianità della violenza. L’ultimo capitolo di questo cupo diario bolognese è stato aggiornato domenica sera. Quando, intorno alle 21,30, un trentaduenne si è accasciato di fronte al bar Bianco di viale Pietramellara. I passanti hanno chiamato il 118, perché l’uomo, un tunisino, avevae collo coperti die una ferita da taglio anche al fondoschiena.