Risale a 120 anni fa la prima lampadina accesa grazie all’energia geotermica

(Di martedì 2 luglio 2024) LARDERELLO Sono passati 120dall’accensione della. E Larderello, che della geotermina è capitale mondiale, è pronta a festeggiare la ricorrenza del 4 luglio del 1904 quando il principe Piero Ginori Conti tradusse l’intuizione in realtà. Un’intuizione che costituì il primo esempio concreto di utilizzo dell’energia, fino ad allora destinata agli usi chimici, per produrre elettricità attraverso una dinamo. Da allora l’ingegno dell’uomo, in dialogo con questa forza della natura ha aperto orizzonti di energia e di sostenibilità, di rinnovabilità e di innovazione in Italia e nel mondo. L’evento si aprirà giovedì (4 luglio) alle 16 al museo della geotermia. Alle 16,30 si terrà la visita della mostra fotografica Le terre del Vapore di Fabio Sartori, allestita nella sala plastici del museo.