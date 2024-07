Re Carlo ultime notizie Vola in California per Harry ma la famiglia è contraria

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 luglio 2024)non ha mai smesso di sperare in una riconciliazione con. Vorrebbe poter riabbracciare il figlio e avere un rapporto coi i nipoti, Archie e Lilibet. Per questo è pronto a tutto, anche are fino in, malgrado il cancro. Ma laReale èe si oppone in blocco all’iniziativa del Re., il tentativo disperato di incontrareSe Maometto non va alla montagna, è la montagna che va da Maometto. Resembra voglia mettere in atto il famoso proverbio. Ha cercato in ogni modo di organizzare un incontro con. Prima lo scorso maggio, quando il Duca del Sussex è venuto a Londra per pochi giorni. Poi ha invitato lui coi bambini e Meghan Markle a Balmoral per il prossimo agosto. Secondo fonti di Palazzo i Sussex non hanno ancora risposto, ma quasi certamente non andranno.