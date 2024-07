Operaio morì dopo l’infortunio sui binari La difesa | L’ha ucciso il Covid

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 luglio 2024) Treviglio. Stava lavorando sulla ferrovia nei pressi della stazione di Treviglio. Erano all’incirca le 3 di notte tra il 22 e il 23 novembre 2020 quando un carrello che portava una gru lo aveva investito schiacciandogli un piede. L’, 64 anni, era stato portato d’urgenza all’ospedale di Treviglio, dove aveva subito un’amputazione. Essendo in piena pandemia, l’uomo era stato sottoposto a tampone ed era risultato positivo al. In seguito all’intervento aveva trascorso un periodo in terapia intensiva, in prognosi riservata. Poi era deceduto: secondo la procura a causa delle conseguenze dovute alsul lavoro, secondo laa causa del coronavirus. Da quel triste episodio sono scaturiti due processi. In udienza preliminare, con l’accusa di omicidio colposo, ci sono 4 imputati.