Ofc Nations Cup 2024 Il trionfo di Liberato Cacace È stato lui il miglior giocatore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Certo il valore degli avversari non è paragonabile a quello della nostra Serie A, ma vincere è sempre una gran bella soddisfazione. Figurarsi con la fascia di capitano al braccio della propria Nazionale. L’impresa è riuscita al terzino sinistro dell’Empoli, che con la sua Nuova Zelanda si è aggiudicato la OFCCupbattendo 3-0 in finale i padroni di casa di Vanuatu. Già grande protagonista in semifinale con due assist e una traversa e un palo colpiti, che gli sono valsi il premio di MVP della gara, il 23enne esterno mancino ha propiziato il terzo gol dei ‘kiwi’ in finale ed èelettotanto dell’atto conclusivo quanto dell’intera manifestazione, che la Nuova Zelanda ha vinto per la sesta volta bissando il successo del 2016 (nel 2020 lo stop per Covid).