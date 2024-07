Martinez-Inter visite mediche in programma! Ultimo cavillo ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

Josep si prepara a diventare un nuovo portiere dell'. Lo spagnolo arriverà dal Genoa, ad ore farà anche le. OPERAZIONE – presto sarà un nuovo giocatore dell'. Tra mercoledì e giovedì, lo spagnolo infatti farà le con l'a Milano, per poi mettere nero su bianco il suo passaggio in nerazzurro. Come riferisce Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione Calciomercato – l'Originale su Sky Sport, manca solamente un da risolvere ed è quello legato al contributo di solidarietà. Ossia di tratta di una cifra da consegnare ai club che hanno precedentemente avuto in squadra. Tra Beneamata e Genoa tutto risolto, come anche confermato dallo stesso Beppe Marotta.