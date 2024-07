Malagò | Italia-Svizzera sembrava Scherzi a parte Gravina si è sentito tradito dai calciatori

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2024): «sembrasi èdai». Il presidente del Coni Giovanniintervistato dal Corriere della Sera. «Davanti alla disfatta con laho pensato di essere in una puntata di “”». Come ha vissuto l’eliminazione dall’europeo?: «Mi è capitato di assistere a sconfitte, ovvio. In sport individuali può succedere che il tennista o il nuotatore di turno proprio nel giorno della gara, a causa di un problema fisico o mentale, abbia una pessima prestazione. Ma in uno sport di squadra, con la possibilità di effettuare cinque sostituzioni su undici, la scena mi è sembrata inverosimile: i giocatori in campo hanno trasmesso la sensazione di frustrazione e umiliazione.