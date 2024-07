Lieve calo dell’inflazione europea in giugno 25% La Bce non si sbilancia su un secondo taglio dei tassi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024)nell’area euro in. Il carovita si è attestato al 2,5% rispetto al 2,6% di maggio. Emerge dalla stima flash diffusa da Eurostat. Rispetto a maggio scorso i prezzi sono saliti in media dello 0,2%. Tra i singoli paesi della zona euro i valori più bassi si registrano in Italia (0,9%) e Finlandia (1%). I più elevati in Belgio (5,5%), Spagna e Olanda (3,4%). L’inflazione francese è al 2,5% così come quella tedesca. L’inflazione core, da cui vengono esclusi i beni energetici e alimentari che hanno marcate oscillazioni, è rimasta però ferma al 2,9%. L’indice complessivo si sta lentamente avvicinando verso quel 2% considerato valore ottimale dalla Banca centralema i dati di oggi non sembrano essere tali da cambiare molto nelle politiche monetarie e lasciar presagire undeia breve.