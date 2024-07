Le Pen e Bardella studiano da Meloni con la strategia della rassicurazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024) È un Jordanelettoralmente inclusivo, quello che si presenta agli elettori all'indomani del primo turno delle legislative francesi, in cui Rassemblement National ha ottenuto il piazzamento di prima forza al ballottaggio che si terrà domenica. Con un intralcio, però: i marconisti e l'enorme compagnia di girosinistra, che mette dentro forze eterogenee, hanno stretto un patto di «non desistenza» in cui ognuno ritira il terzo piazzato al ballottaggio (in Francia funziona così, basta superare il 12,5% e si arriva al secondo turno) pur di favorire una forza alternativa ai Lepenisti. Dunque, le prime uscite diin vista dell'appuntamento decisivo vanno in questa direzione: allargare, rassicurare, de-ideologizzare la propria proposta politica.