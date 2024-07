LE PALME SELVAGGE di William Faulkner | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 2 luglio 2024) Tra i più insigni narratori americani contemporanei non si può non ricordare, vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 1949. Adelphi cura e pubblica in Italia oggi gran parte delle opere di questo scrittore: Leè stato diffuso dalla casa editrice per la prima volta nel 1999 nella traduzione di Bruno Fonzi, oggetto di riedizioni fino ad oggi. Trama Il volume intitolato Lecontiene al suo interno due storie diverse, due narrazioni a capitoli alterni che non hanno tra di loro alcun legame, contatto o richiamo. La prima storia, che porta appunto il titolo Le, racconta di un amore, quello tra Harry Wilbourne e Charlotte Ritternmeyer. La loro passione e il loro sentimento sono così forti e travolgenti da portarli ad abbandonare tutto, lavoro e famiglia, per godersi la vita insieme.