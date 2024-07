La riscossa dei quarantenni nel mercato del lavoro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 luglio 2024) Ladei 35-40enni. È quello che viene fuori dai dati Istat sulriferiti a maggio 2024, che registrano sì un calo complessivo degli occupati di diciassettemila unità dopo molti mesi di crescita, a fronte però di un aumento di ventiquattromila unità tra i trentacinque e i quarantanove anni. Dopo una lunga tendenza negativa, per il secondo mese consecutivo la fascia d’età di mezzo è quella che cresce di più. Ad aprile si erano registrati cinquantamila posti diaggiuntivi. In un anno, sono loro che guidano la crescita deldelcon centotrentaseimila occupati in più. E anche al netto della componente demografica, cioè non tenendo conto dell’invecchiamento generale della popolazione, isono in testa con un più 2,2 per cento annuale, seguiti da over 50 e under 35 (quasi stabili).