Isole Canarie le principali marine dove fermarsi e scendere a terra

(Di martedì 2 luglio 2024) Allesi naviga tutto l’anno grazie al clima temperato e ai venti alisei che soffiano costanti e permettono di andare sempre “a vele spiegate” Le, grazie ai venti alisei costanti e regolari, sono un paradiso per i navigatori di tutto il mondo. Questi venti, che soffiano in direzione est-ovest, hanno storicamente agevolato i viaggi transatlantici e oggi rendono l’arcipelago un luogo ideale per la vela. Levantano una lunga tradizione nautica e ci sono quasi 40 porti turistici e numerose basi nautiche, con attrezzature moderne per barche di vari modelli. Il clima mite, con temperature invernali intorno ai 22 gradi e estive sui 26 gradi, permette di navigare tutto l’anno sotto cieli soleggiati e senza piogge significative.