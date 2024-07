In partenza i saldi estivi | artigianalità e sostenibilità orientano i consumatori

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024) FIRENZE – Gioielli, accessori, oggetti di arredamento e prodotti per la cura personale saranno tra i più acquistati, con un occhio allae all’autenticità del prodotto. Partono ie si prevede una spesa per i prodotti artigianali “in linea con il 2023”, con un aumento stimato di “circa il 5-10 per cento” e una spesa pro capite di “almeno 60 euro”. Così Confartigianato Imprese Firenze, che fa il punto in vista delladei. “Vi è un’indubbia crescita delle vendite online, segno evidente che questa componente ha preso campo nelle abitudini dei”. Per le vendite online si stima “una crescita intorno al 10 per cento”. Infatti, i prodotti saranno acquistati sia dai venditori di fiducia sia attraverso le piattaforme digitali.