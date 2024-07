Impallomeni | Osimhen rischia di restare

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) A parlare dei temi del giorno a Tmw Radio, durante ‘Maracanà’, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano: Milan, punterebbe su Lukaku? “Se ha voglia di lanciarsi, lavorando sododeve ricostruirsi. Se vuole ritrovarsi, allora potrebbe provarci. Anche Conte potrebbe volerlo. Per me comunque 40 mln sono troppi”.di rimanere a Napoli: “Mentre un anno e mezzo fa la clausola potevano pagarla, magari oggi con 70 mln può uscire, ma mi pare sia uscito fuori dai radar e non ci siano richieste. Al PSG l’oggetto del desiderio è Kvara e non lui”. Tuttavia sul punto interviene Alvino: Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “C’è assoluta tranquillità del Napoli sulla situazione, leggo che potrebbe rimanere sullo stomaco del club, ma magari La serenità nasce dal giorno dell’accordo per il prolungamento dove già si posero le basi per l’addio del nigeriano.