Il Signore degli Anelli torna al cinema! Ecco date e informazioni

(Di martedì 2 luglio 2024) Sarà un’estate calda e questa volta non per il clima! Tornerà infatti in sala l’epica trilogia di Peter Jackson, tratta dai romanzi di Tolkien, nei mesi di luglio ed agosto. Una settimana per ciascun film, in tutte le sale italiane, secondo il seguente calendario: La Compagnia dell’Anello dall’11 al 17 Luglio, Le Due Torri – dall’1 al 7 Agosto, Il Ritorno del Re dal 22 al 28 Agosto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Warner Bros. Italia (@warnerbrositalia) Se volete rivivere le avventure di Frodo, Aragorn, Galdalf e le epiche gesta della Terra di Mezzo, potete già acquistare i biglietti, disponibili alla prevendita. La comunicazione, arrivata direttamente da Warner, ha specificato che quella che sarà proiettata è la versionetografica e non quella estesa, come probabilmente avrebbero voluto i fan.