Il Premio PulciNellaMente a Fabio Concato giovedì 4 luglio la consegna

(Di martedì 2 luglio 2024) Sant’Arpino., che è tra gli storici e maggiori esponenti della musica d’autore italiana, uno dei più raffinati interpreti di poesia adagiata su armonie non banali,prossimo 4‘24, alle ore 19.30, a Sant’Arpino, presso il suggestivo Palazzo de l’Ex Municipio di Atella di Napoli (in via Martiri Atellani), riceverà il. La cerimonia si terrà nell’incantevole scenario del giardino di Fabula, nell’ambito del Progetto “Fabula, Laboratorio di Comunità”, sostenuto da Fondazione con il SUD, grazie al quale è tornato a vivere dopo anni di abbandono e degrado l’Ex Municipio di Atella di Napoli., che con il suo garbo, la sua ricchezza compositiva e la sua voce rara, bella ed elegante nella sua quasi cinquantennale carriera artistica ha apportato un contributo significativo e di qualità alla musica italiana d’autore,si racconterà ai presenti, in un incontro unico e speciale.