Il Festival Pucciniano festeggia 70 anni nell’anno del centenario della morte del Maestro

(Di martedì 2 luglio 2024) Tutto pronto per la nuova stagione del, che giunge alla sua 70esima edizionedeldela Bruxelles. Firma il cartellone di questa edizione straordinaria, in programma dal 12 luglio al 7 settembre, Pier Luigi Pizzi con la proposta di sei nuovi allestimenti di capolavori pucciniani rappresentati in ordine cronologico secondo la loro prima esecuzione: Le Willis – Edgar, Manon Lescaut, La Bohéme, Tosca, Turandot. Completa il programmal’evento speciale Madama Butterfly, in occasione delle celebrazioni dei 120dalla nascita dell’opera, con la ripresa di due rappresentazioni il 31 agosto e il 7 settembre. Un totale di 17 serate d’opera nella cornice unica del Gran Teatro all’aperto sulle sponde del Lago Massaciuccoli per l’unicoal mondo dedicato al compositore toscano che segna la tappa di 70 edizioni.