Il doppio gap di Evenepoel | salite dure e discese Le cronometro non possono bastare contro Pogacar e Vingegaard

(Di martedì 2 luglio 2024) Alle spalle di Tadej, che appare al momento irraggiungibile per tutti, in classifica generale al Tour de France c’è Remco. Maglia bianca e seconda piazza in graduatoria dopo i primi quattro, intensissimi, giorni di gara per il belga: ci sono stati inizi sicuramente peggiori di Grandi Giri. Il capitano della Soudal-QuickStep, supportato anche da un eccellente Mikel Landa, è stato nuovamente l’ultimo a cedere il passo in salita sulle accelerazioni del già citatoe di Jonas. In montagna i primi due sembrano di un’altra categoria, ma l’ex campione del mondo riesce comunque a tenere un passo regolare che non lo fa distanziare troppo dalla vetta. Purtroppo però al momento il belga in uno scon i due vincitori delle ultime quattro Grande Boucle sembra comunque un passo, se non due indietro.