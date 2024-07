I Simpson ecco le profezie che si sono avverate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 luglio 2024 – Iormai, a tutti gli effetti, un cult del piccolo schermo. Ad oggi35 le stagioni del cartone animato, sbarcato in Italia, per la prima volta, il 1 ottobre 1991, inizialmente in seconda serata su Canale 5. Poi avvenne lo spostamento su Italia 1, nel pomeriggio, e ancora oggi continua la messa in onda. Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggiediventati celebri e seguitissimi dal pubblico di diverse generazioni, da anni tra i cartoon più seguiti e politicamente scorretti. Una serie che non solo rifugge storie zuccherose e da famiglia ideale immaginaria ma, col tempo, negli anni, ha addirittura mostrato la capacità di anticipare eventi che poiaccaduti realmente nel mondo.ledeiche sidavvero numerose ed è impossibile indicare tutte leinvolontariamente (?) previste in oltre trent’anni di episodi del cartone animato ma, a seguire, vi riportiamo quelle fondamentali e più curiose.