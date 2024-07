Giorgetti all' assemblea Ania | Con polizza calamità migliora gestione rischi ambientali e sociali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2024 "La collaborazione tra pubblico e privato è una necessità per introdurre gli strumenti più idonei alla mitigazione e alladei, che potrebbero gravare su cittadini e imprese. Un primo passo è rappresentato dallaassicurativa contro lenaturali per le imprese, introdotta dalla legge di bilancio per il 2024 e attualmente in fase di attuazione". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo, in un messaggio inviato nel corso dell'annuale diFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.