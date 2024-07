General Motors | Migliori vendite trimestrali in Usa dal 2020

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) New York, 2 lug. (askanews) – Martedì la casa automobilisticaha pubblicato ledel secondo trimestre del 2024, dichiarando che sono state ledegli ultimi tre anni.ha registratoper 696.086 unità, in crescita dello 0,6% rispetto all’anno precedente Le consegne di veicoli elettrici sono aumentate del 40% rispetto all’anno precedente raggiungendo 21.930 unità. Tuttavia, i veicoli elettrici hanno rappresentato solo il 3,2% delletotali del secondo trimestre. Non è noto l’impatto che gli attacchi informatici al fornitore di software per rivenditori automobilistici, CDK Global, verificatesi il 19 giugno hanno avuto o avranno sulle. L'articoloin Usa dalproviene da Ildenaro.