Fatou sta facendo ritorno in Senegal | dopo l’ultimo saluto a Caravaggio esaudirà il suo sogno

(Di martedì 2 luglio 2024)Sarr, la bambina annegata durante una gita con il Cre, sta tornando nella sua città natale in, per la precisione sull’Isola di Bettenty, località sulla costa del paese africano. A nulla sono serviti i tentativi di rianimare la bambina, portata all’Ospedale di Bergamo lunedì 17 giugno in condizioni gravissime, rivelatesi poi, purtroppo, irreversibili. Per giorni i medici hanno provato in tutti i modi a coltivare una speranza, tenendola in vita con delle macchine, ma non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi più plausibile relativa alla morte di, non pienamente accertata dall’autopsia disposta, rimane quella del gioco finito male: la bimba sarebbe rimasta sott’acquaaver sfidato gli amici a chi resistesse di più in apnea.