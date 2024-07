Corea Nord ' test missile con supertestata' Seul ' è fallito'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Ladelasserisce di aver collaudato con successo un nuovobalistico tattico capace di trasportare una enormeata, maafferma che ile che quella di Pyongyang è una "bugia". Secondo l'agenzia ufficialena Kcna, il nuovo modello Hwasongpho-11Da-4.5 "trasportava unaata simulata da 4,5 tonnellate di prima categoria" ed è statoato "per verificarne la stabilità in volo e la precisione sul bersaglio su una gittata massima di 500 chilometri", Per i militari sudni, invece, ilnel suo primissimo stadio, esplodendo sui cieli della stessadel. .