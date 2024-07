Cinema Premio Mina Larocca 2024 a Patrizia Lonigro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (askanews) –ha vinto la quarta edizione del, direttore generale dell’Anica, scomparsa prematuramente nel 2020. La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi a Riccione, nell’ambito di “Cinè – Giornate di”. L’Anica prosegue così nel suo obiettivo di premiare il talento e i successi dell’eccellenza femminile nel settoretografico e audiovisivo e di promuovere modelli che siano di ispirazione per altre donne a essere sempre più protagoniste della società grazie a competenze, impegno e qualità personali., responsabile della Classtografica di Bari, è stata premiata per “la sua competenza, efficienza e umanità nell’interpretare un ruolo apicale nella distribuzione regionale, professione difficile che ha saputo, con garbo ma deterzione, declinare al femminile, in un mondo altrimenti interamente rappresentato al maschile”.