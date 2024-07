Battaglia del Pastificio stasera a Vaccheria il 31 Memorial Gianfranco Paglia | Rifarei tutto

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 2 luglio 2024) Caserta. Questa sera alle 17.45 nel santuario SS Maria delle Grazie in localitàci sarà il 31°della “del“. Nel corso dell’evento verrà piantato un ulivo alla memoria dei tre soldati italiani morti. Dopo 31 anni ilsi terrà nello stesso luogo in cui 31 anni fa la comunità di San Leucio, appresa la notizia del ferimento grave del giovane, abitante del luogo, corse nella chiesa dia pregare, affinchè non morisse. Il 2 luglio 1993, venne deciso un rastrellamento del quartiere Haliwaa, a nord di Mogadiscio. Alcuni obiettivi erano situati nei pressi di unabbandonato della Barilla, vicino al quale era stato costituito un posto di blocco, sull’incrocio tra via Imperiale e Strada 21 Ottobre, denominato appunto “Checkpoint Pasta“.