Autogol di Jan Vertonghen decisivo il sorteggio per Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 2 luglio 2024)-07-01 19:53:24 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: La Francia, nonostante i suoi scarsi risultati, si è qualificata per i quarti di finale di UEFAgrazie all’di Janall’85° minuto, in una gara serrata con il Belgio a Düsseldorf. Il tiro di Randal Kolo Muani in girata è stato deviato oltre il portiere Koen Casteels dal ginocchio del veterano difensore, decidendo una partita che sembrava destinata ai supplementari nonostante la schiera di stelle d’attacco coinvolte. Giocatori del calibro di Kylian Mbappé, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne hanno avuto difficoltà a trovare la giusta area di rigore durante un primo tempo poco intenso, con pochi elementi che potessero impensierire Casteels e la controparte dei Bleus Mike Maignan, con Marcus Thuram che ha colpito di testa un invitante cross di Jules Kounde.