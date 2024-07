Arnautovic oggi e non solo? cruciale per capire il futuro all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) Markoè uno dei nomi più discussi in casa Inter, con la possibilità di una cessione per liberare un posto in attacco e reinvestire con una quarta punta che dia più garanzie., con l’importante impegno a EURO 2024 con l’Austria, tanto si potràdel suo. IN USCITA – Markoè uno dei giocatori sulla lista dei partenti in casa Inter, dopo una stagione non propriamente esaltante. Specialmente a causa dei tanti problemi fisici – come quello muscolare durante la trasferta a Empoli – che ne hanno compromesso le prestazioni. Un rischio che i nerazzurri non possono pensare di correre la prossima stagione, visti i tanti impegni da affrontare tra campionato, Coppa Italia, UEFA Champions League, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club.