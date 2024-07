Approvata la prima insulina settimanale al mondo per il trattamento dei pazienti adulti con diabete

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 2 luglio 2024) L’Agenzia Europea del Farmaco ha approvato laalper ildeicon. Questapermetterà di ridurre il numero di somministrazioni ad una sola volta a settimana rispetto alla somministrazione giornaliera attuale. In un anno da un minimo di 365 iniezioni si passa a 52, con un risparmio anche in termini di siringhe usate. L’impatto sulla qualità della vita deisarà notevole. Attualmente la terapia insulinica (prescritta aicondi tipo 1, circa il 10% dei 4 milioni di italiani con, e ad alcuni condi tipo 2) prevede che il paziente si somministri l’almeno una volta al giorno con la necessità di monitorare e gestire la malattia ogni giorno e di dover programmare l’intera giornata in base a questo.