Wimbledon 2024 Sinner | Bello giocare da numero uno Contro Berrettini sarà molto difficile

(Di lunedì 1 luglio 2024) “dauno del mondo. E’ una sensazione particolare, stupenda, ma in ogni partita si parte da zero a zero”. Lo ha detto Jannikdopo la vittoriail tedesco Hanfmann al primo turno di, non senza qualche sofferenza visto che ha dovuto cedere un set vincendola in quattro. Ora c’è il derby, purtroppo prematuro,Matteo: “un match sicuramenteperché () sa come si gioca su questa superficie. Io spero di riuscire ad alzare il livello del mio tennis e avere più ritmo. Oggi ho fatto qualche errore nel terzo set, ma poi ho chiuso in crescendo: un finale di partita che mi dà fiducia per il proseguo del torneo”.: “dauno.