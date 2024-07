Valentini ex DG Federcalcio | Inaccettabile dato sui centravanti delle big di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Antonello, ex Direttore Generale della, si è espresso in maniera molto critica in merito alrelativo al numero dibig diA. LA SITUAZIONE – L’ex Direttore Generale della, Antonello, ha commentato in maniera molto dura la realtà del calcio italiano, in particolare dellaA. Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, infatti, il consulente del Ministro dello Sport Andrea Abodi ha posto l’accento sul problema che affligge il reparto offensivobig del massimo campionato italiano: «Nelle prime dieci squadre del campionato diA di punte centrali ce ne sono solamente sei! Questo non è accettabile. Sei punte centrali tra le prime dieci squadre. Retegui, attaccante della Nazionale, gioca nel Genoa arrivato undicesimo!»rimarca un problema che laA e lanon hanno affrontato: la questione! IL FUTURO – Ci si può immaginare, come si auspica, che la situazione possa mutare in corrispondenza dell’esigenza di dare una svolta al nostro calcio in maniera completa.