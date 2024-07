Una corsa per regalare sorrisi ai meno fortunati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Grande partecipazione al trofeo di podismo della Sagra Campagnola di Sammontana, manifestazione che terminerà il prossimo fine settimana. Ben 136 i partecipanti alla prima riedizione della, giunta al ventesimo anno, che si sono dati battaglia sull’impegnativo percorso di 8 km per la semicompetitiva (era possibile anche quello da 4 km della ludicomotoria). I primi tre classificati della categoria Assoluti maschili sono stati Andrea Maggini (Sempredi), Giacomo Molinaro e Luigi Vignodo. Fra i Veterani maschili successo per Lorenzo Fantoni (Montelupo Runners) che ha preceduto Maurizio Loconte e Andrea Canale. Nell’Argento maschile Fausto Rosadi (Le Lumache) ha preceduto Enrico Mandola e Stefano Ercolini. Nella categoria Oro maschile vittoria per Stefano Balestri (Atletica Vinci) davanti a Michele D’Alvano e Alberto Ugolini.