Un boato poi il crollo | squarcio enorme sulla facciata di una villa a Modena

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – Un, poi le crepe, infine il: attimi di paura questa mattina in via de’ Fogliani, a, durante i lavori di ristrutturazione in unadi inizio Novecento. Poco dopo mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione lanciata dagli operai al lavoro nell'abitazione e dai residenti della strada che hanno avvertito forti rumori. Nessuno è rimasto ferito e parte della, intorno alle 15, è crollata dopo che inizialemente si erano create crepe profonde: laha ceduto all'improvviso. Si attende l'ordinanza di demolizione dell'immobile. A titolo precauzionale, valutate lesioni occorse di una certa rilevanza, sono state evacuate le famiglie di due stabili, per in totale di 15 nuclei e sono state chiuse le strade circostanti.